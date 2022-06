PÄIKESEPANEELID KATUSELE: millistel tingimustel võib neid oma eramule paigaldada? 

„Päikesepargid pole pelgalt uus kuum trend, vaid pikaajalises plaanis selgelt ära tasuv investeering, mis tõstab hoone turuväärtust. Tänaseks päevaks on päikeseelektrijaama rajamise kulud vähenenud, süsteemide efektiivsus ja vastupidavus see-eest suurenenud. See, et Eestis päikesepaneelid ära ei tasu, on müüt,“ nendib pressiteates Eesti Energia energiateenuste osakonna juhi Mikk Tootsi.