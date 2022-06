PEATA, VAATA, VEENDU! Kergliiklejatega juhtunud õnnetuste põhjuseks on enamasti liigne enesekindlus

Kergliikurid on tänavapildis muutunud tavapäraseks nähtuseks. Tihtipeale on hooletu sõidustiili tõttu nendega sõitjad ohuks nii endale kui teistele liiklejatele. Politsei esindaja selgitab, et õnnetuste taga on enamasti sõitja uskumus, et temaga ei juhtu midagi.