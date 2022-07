ISAGA PEOSAARELE IBIZALE! „Issand kui vana ma ikka olen. Need paljad tagumikud ja vilkuvad tulukesed üldse ei tõmba enam"

Reisi jooksul peatume isaga neljas erinevas hotellis ja õige pea saab selgeks, et Ibiza saarel on pakkuda palju enamat kui üks lõputu pidu. Kui üks saare pool on täis pidutsevaid paljaste tagumikega näitsikuid ja kõhulihaseid eksponeerivaid härraseid, siis saare teine pool on justkui hipide paradiis, kus aeg on seisma jäänud ning elutempo rahulik.