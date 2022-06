VANAD VELOD SAAVAD UUE ELU! „Meile on oluline, et midagi ei läheks prügikasti!“

Rattatöökoja mõte on võtta ringlusest kasutatud rattad, need korda teha ja taas kasutusse saata. Joosep Nilk tunnistab, et alguses oli eesmärk veidi isekam. Plaan oli osta Facebookist odavaid rattaid 30–40 euro eest ja need korda teha ning vaheltkasuga maha müüa. Töö käigus mõte aga muutus: „Saime aru, et sellel asjal võiks olla rohkem jumet. Paarimees Jüri töötas rattapoes peamehaanikuna ja nägi, kuidas ratta parandamise asemel suunati inimene kohe uut ostma. See uus ei pruugi aga olla nii vastupidav kui mõni retroratas 1970-80ndatest aastatest. Paari aasta pärast see lihtsalt laguneb ja vajab korralikku investeeringut.”