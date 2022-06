KES HÜVITAB ÄRAJÄÄNUD LENNU? Põhjalik ülevaade millal, kellele ja kuhu kaevata

Õhtuleht on varasemalt kirjutanud Tallinna lennujaama pikkadest turvajärjekordadest. TTJA tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru tõdeb, et seda näevad nad ka oma tööpraktikas: „Hüvitise nõudega seotud pöördumisi ei laeku väga palju. Siiski peegeldub lennujaamades, eelkõige Tallinna lennujaamas toimuv otseselt ka meie töölaual. Hetkel on töös ligi 50 pöördumist.”