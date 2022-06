Kui palju maksab kütus, sõites töö ja kodu vahel?

Et kristalselt aus olla, tuleb tunnistada, et armastan autosid ja et pole midagi paremat, kui suvalisel hetkel rooli hüpata, kabrioletil katus avada ja nautida sõitu maalilistel teedel, aga igahommikune tund võik kaks liiklusummikus on midagi, mille vältimiseks teen kõik, mis minu võimuses. Ja päris palju on võimalik ise ära teha.