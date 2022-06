USKUMATU LENNUJAMA! „Kartsin, et jääme tütrega maha... See on küll täielik rekord nii väikeses lennujaamas!“

Mai lõpus Tallinnast Oslosse reisinud Katrin ei suutnud oma silmi uskuda, kui nägi saja meetri pikkust looklevat turvajärjekorda. „Kuigi olin tulnud piisava ajavaruga, siis kartsin, et jääme tütrega oma lennust maha. Ekslikult arvasin, et ka Tallinnas on olemas elektrooniline check-in nagu Gardermoenis, kuid pidime 40 minutit lennule registreerimiseks järjekorras ootama. Järgmine tund kulus turvajärjekorras. See on küll täielik rekord nii väikeses lennujaamas,” meenutab ta närvesöövat kogemust.