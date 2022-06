ÄRA KAOTA MÕTTETULT RAHA! Olemas on rahakotisõbralikumad viisid pensioni väljamakseteks

Pensionikeskuse andmetel on II pensionisambasse kogumise lõpetanud tänavu ligikaudu 4500 pensioniealist, vahendab LHV pöördumises pressile. Neist 96% on võtnud kogutud summa välja ühekordse maksena, mis toob kaasa 10% tulumaksu maksmise kohustuse. Kõigest 3% pensioniealisi on valinud fondipensioni, mis on ainus võimalus jätkata pensionifondi jäänud summalt tulu teenimist ka pensioni saamise ajal, ja 1% pensionile läinuid on sõlminud kindlustuslepingu.