7 VÄÄRT NÕUANNET: kuidas suvel puhata nii, et sügisel rahaasjades katastroofi poleks

Minult on päris mitu korda küsitud, kas suvel on üldse mõtet eelarvet teha, sest puhates kokku hoida pole võimalik. Loomulikult tuleb ka suvel oma rahaasju ise juhtida ning mitte lasta oma tahtmistel ja emotsioonidel võimust võtta. Kuid see ei tähenda, et suvel ei saaks mõnusalt puhata! Tegelikult on Eesti suvi just see mõnus aeg, kus on lihtne leida rahasäästlike puhkamisalternatiive.

Üldiselt on suvi super aeg minna lihtsalt õue ja nautida seda vähest aega, kus meil on ka sellised ilmad, et külmast ei pea lõdisema või porimülkaid kartma. See võimaldab minna perega randa, järve äärde telkima, parki jalutama või saab end lihtsalt maakodus võrkkiike kerra tõmmata. Enamik neist puhkamise viisidest ei maksa meile suurt midagi – selleks tuleb võtta vaid aega. Olgem ausad, oluline on lihtsalt oma perega koos olla ja ka lastele meeldib see väga. Kevad-sügis hooajal võib ju minna palmi alla puhkama, aga Eesti suve ei tasu käest lasta.

Siin on seitse väärt nõuannet puhkamiseks!