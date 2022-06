Lõpuks ometi! Reisimine on taas hoo sisse saanud

Inimesed planeerivad Estraveli andmeil oma suvereise Euroopa populaarsetesse sihtkohtadesse, nagu Türgi, Kreeka, Hispaania, Itaalia ja Montenegro. „Kuna kaks suve on inimesi kimbutanud pandeemiast tulenevad piirangud, valmistusid eestlased juba aegsasti tänavuseks suveperioodiks. Kuigi viimastel aastatel on enamik reisihuvilisi pandeemia tõttu pidanud oma reisiharjumusi kohandama, siis näeme, et reisimise soov pole siiski kuhugi kadunud. Tõenäoliselt võib suviste reiside arv ületada pandeemiaeelse taseme,“ ütles pressiteates Gjensidige kindlustuse esindaja Denis Nikolajev.