Kõrgenenud kütusehind seab inimesed fakti ette – maksa ogaraks või ära sõida üldse!

Ka peaminister Kaja Kallas märkis valitsuse pressikonverentsil, et kütusemüüjate marginaalid on Eestis kõrgemad kui Lätis ja Leedus. „See on ka huvitav,“ nentis ta ja lisas, et kütuseaktiiside langetamine ei pidurda inflatsiooni, vaid täidab hoopis jaemüüjate rahakotti.