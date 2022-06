KODUMAISE MAASIKA VAEVAD: hind saab olema tublisti kallim. Ukrainlastest pole korjamisel loodetud abi

Kõigi marjasõprade suur ootus on peatselt läbi, sest maasikakasvatajate sõnul võib Eesti maasikaid turul silmata juba jaanipäeva paiku. Paraku pole pääsu ka muredest – hind on ligi viiendiku mullusest kallim ja taas on probleeme töökätega: „Riik on küll ukrainlasi täis, aga tööle ei taha keegi tulla!“