Linnuliha hind lendab rekordtasemel: kas jaksabki seda enam ostukorvi panna?

Kui seni pole linnuliha toodete hinnatõus olnud niivõrd drastiline, siis nüüdseks on ka see teinud plahvatusliku hüppe. Hinnatõus maailmaturul on olnud keskmiselt 60-75%. Eesti linnuliha tootjad ennustavad sarnast trendi ka siinsetes poodides.