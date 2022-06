KOBI TAGASI KONTORISSE! Suured tööandjad sunnivad kodukontoritest välja. Kas see meeldiks sulle?

Seoses koroonapandeemia taandumisega nõuab maailma rikkaimaks meheks nimetatud Elon Musk oma töötajatelt kodukontorist tagasi kohapeale naasmist. Eestis on lood laias laastus samad. See ei ole aga meeltmööda kontoritöötajatele, kes leiavad, et kontoris kohapeal olek on täiesti tarbetu ning ei muuda nende töö tegemist kuidagi efektiivsemaks.