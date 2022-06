Majandusekspert: euribori nulli jõudmine on hea uudis

Kuue kuu euribor, millega on Eestis seotud kõige rohkem kodulaene, jõudis esmaspäeval nulli. See tähendab, et paljude jaoks ootab nende igakuist kodulaenumakset peagi ees mõningane suurenemine. „Rusikareegel on, et kui inimesel on 100 000 euro suurune laen ja selle intress kallineb ühe protsendipunkti, siis suureneb laenu tagasimakse 50 euro võrra,“ selgitas Uusküla pressiteates.