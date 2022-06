Rataski vajab kindlustust: milline on parim kaitse jalgratturile?

„Kui jalgrattaga midagi juhtub, siis peamine mure on vajaliku kindlustuse puudumine või valitud kindlustusekaitse on ebapiisav,“ selgitas pressiteates Salva varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt. Näiteks inimesel on kindlustatud enda kodune vara ning olukord tundub kontrolli all olevat, sest jalgratas on ju osa kodusest varast.



„Siin peab aga meeles pidama, et koduse vara kindlustus ei hüvita juhtumeid, mis on seotud ratta kasutamise käigus tekkinud kahjudega, nagu otsasõit või kukkumine. Selliste juhtumite puhul on abiks jalgrattakindlustus, mis on võrreldav sõiduki kaskokindlustusega ning katab kõiki põhilisi kahjusid, mis jalgrattaga juhtuda võivad. Salvas käsitletud jalgrattakindlustuse kahjudest on pooled seotud kukkumistega,“ lisas Kivirüüt.