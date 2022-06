EKSPERT VASTAB | Mida teha vast ostetud kodu aeda maetud prügiga?

Kinnisvara ostes võib uuele omanikule tulla ootamatu üllatusena abihoonetesse ja hoovi kokku kogutud vanavara ja muud kasutud jäätmed. Välistatud pole seegi, et vanemat krunti ostes avastad enda tagahoovist prügimäe, kuhu on aastakümneid maetud majapidamises tekkinud prügi. Oskuslikult sorteerides on võimalik kokku hoida nii aega kui raha ja suunata suur osa jäätmetest taaskasutusse.