KAS TÕESTI VÕIMALIK? Unistuste suvepuhkuse saab veeta ka linnas

Kuidas öelda ühele eestlasele, et prooviks õige veeta suvepuhkust linnas, eriti Tallinnas? Kuigi Tallinn on armas linn, siis pahatihti tundub, et seal ei ole väga midagi teha ja suvel on kõik niikuinii linnast lahkunud. Selles kontekstis näib ju suvine puhkus Tallinnas eriskummaline, justkui kibedalt mõnus.