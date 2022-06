„RINGVAATE“ LUGUDEJUTUSTAJA CHRISTEL KARITS: „Tänu koondamisele sain endale unistuste töö!“

On pidevalt teel: Christel tunnistab, et tema elus on kõige keerulisem oma kolme kodu vahet sõitmine. „Mul oli kunagi koolitus, kus paluti teha pilt oma kodust, ja ma joonistasin suurlinna tuled ja tee, mis läks järjest kitsamaks ja mille lõpus oli väike majakene. Ja nüüd niimoodi ongi. Mõnikord ärkan öösel üles ega saa aru, kus ma olen – see on halb tunne.“ Foto: Stanislav Moškov, Meik: Maarja Sild