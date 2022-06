PEREEMA TEE 30 000 EURONI | Neljas kuu: „Ületan oma mugavustsooni igas valdkonnas – otsustasin küsida laste isalt elatusraha.“

Mais läks mul palju aega, raha ja energiat sellele, et suuremad lapsed saaksid kooli sisseastumiseksamid tehtud – needsamad, mille pärast kogu see Tallinnasse kolimise teema meil üldse päevakorral on. Ilmselt kulus minu närvirakke neile eksamitele rohkem kui laste omi. Tulemus on aga see, et sügisest on mu kolm suuremat last Tallinna Muusika- ja Balletikooli õpilased. See tulemus andis mu Tallinna-elu planeerimisele väga selge kinnituse.