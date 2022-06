LEIAME LAHENDUSE: kuidas osta maamaja, kui pank ei anna laenu?

Paljud maalekippujad on tihti seisus, kus kõpitsemist vajav maja, kuhu süda kipub, on leitud, omanik tahab müüa, aga vaba raha selleks pole. Loogiline samm on minna panka, kuid sageli plaan vana renoveerimist vajava maja ostmiseks seal ka lõppeb, sest pank laenu maaromantika vastu ei anna.