UUS AJASTU: esimene suur lennufirma lubab töötajail tätoveeringud paljastada

Kuu aega tagasi algatas Sir Richard Bransonile kuuluv Virgin Atlantic uut brändingukampaaniat „Championing individuality“ ehk „Isikupära edendades“ - küllap käib tätoveeringusallivus uute põhimõtete juurde. Pandeemia järel otsitakse lennundusse palavikuliselt uusi töötajaid, märgib The Guardian.

Virgin Atlantic teatas 31. mail, rahvusvahelisel lennuteenindajate päeval, et on alati julgustanud inimesi oma isikupära tööl ja taevas näitama ning tundma uhkust oma erilisuse üle. „Paljud inimesed, sealhulgas meie klienditeenindajate tiimid, kasutavad tätoveeringuid oma ainulaadse identiteedi väljendamiseks. Seetõttu on meil alates tänasest nähtavad tätoveeringud uhkusega lubatud.“