„MINA HÄÄLETAN KÜLL JALGADEGA!“ Sülearvuti vaba tsoon ajas kohvikukülastaja marru. Söögikoht: meil on siin restoran!

Võimalusest sülearvutiga kohvikus istudes tööd teha on saanud justkui inimõigus. Nii võib lemmikkohta järsku tekkinud arvuti vaba tsoon tabada halva üllatusena ja plaanid vussi keerata. Söögikoha tegevjuht tõdeb: „Pigem on võetud selline lahendus positiivsete kommentaaridega vastu. Tegelikult on ju hea, kui on ruum, kus sinine valgus korrakski kogu aeg kõrval ei virvenda!“