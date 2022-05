„BÖRSISUPP“ | Krüptovaluuta on tulnud, et jääda. Krüptoinvestor: kümne aasta pärast on meil kasutusel digitaalne euro

Roman German alustas esimeste bitcoinide ostmist kümme aastat tagasi. Hoolimata sellest, et krüptoturg on läbi teinud tohutuid tõuse ja mõõnasid ning osa Germani krüptorahast on ka varastatud, näeb ta selles suurt tulevikku.

„Eks ajalugu näitab, kellel õigus on, kas kriitikutel või krüptovaradesse uskujatel. Samas juba täna tegelevad mitmete keskpankade töögrupid oma krüptoraha loomise võimaluste uurimisega. Hiljuti võttis El Salvador esimese riigina bitcoini kasutusele ametliku valuutana. Sama teed on läinud ka Kesk-Aafrika Vabariik,“ toob German näited. Ta usub, et kümne aasta pärast on meil kasutuses digitaalne euro ja peale Euroopa keskpanga on ka teised kekspangad sarnase valuuta käibele toonud.