S***, OKSE JA BEEBIMÄHKMED: leiud kiirmoeketi riietuskabiinist nõuavad tugevamat närvikava

Tuleb vaid imestada, et nii mõnigi kauplusekülastaja pole aru saanud, milleks on ette nähtud riietuskabiinid. Äsja levis sotsiaalmeedias postitus, kus saaliteenindajad avastasid, et keegi oli sinna roojanud. Õhtuleht uuris, kas olukord on tõesti nii hull. Tulemused kinnitasid – olukord on veelgi napakam.