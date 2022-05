Pikk nädalalõpp Norras: Oslo ja minipuhkus Sandefjordi sadamalinnakeses

Oslos pikemat puhkust veeta on kallis, aga nädalalõpureisiks on see suurepärane sihtpunkt. Kes linnapuhkusest ei vaimustu, võib valida pealinna asemel peatuspaigaks võluva sadamalinnakese Sandefjordi. Edasi-tagasi piletid kahele Sandefjordi läksid meil maksma vaid napilt 20 eurot. Lend mägisesse Sandefjordi kestab vähem kui kaks tundi ja lennujaamast on see vaid ühe rongipeatuse kaugusel.