Palk küll tõusis, aga hinnad tõusid kaks korda kiiremini

Ettevõtted soovivad endiselt töötajaid juurde palgata ning tuhanded töökohad on endiselt täitmata. Töötukassas on registreeritud rekordarv töökuulutusi, rohkem kui eelmise majandusbuumi ajal 2007. aastal. Ukrainlased on tööjõupuudust leevendanud vähe. Siiani on töötukassa kaudu töö leidnud ligi 2000 sõjapõgenikku ning rakendust otsib veel ligi 5000 ukrainlast.