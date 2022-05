Rahvusvaheliselt tunnustust kogunud Creditea toob eestlaste rahaasjadesse mugavuse ja läbipaistvuse

Creditea on välja töötanud IPF Digital, mis tegutseb Baltikumis, Austraalias ja Mehhikos. Ettevõte on noteeritud Londoni börsil, mis tagab kvaliteedi, läbipaistvuse ja usaldusväärsuse. Eesti on teine riik, kus uus mobiilne rahakott ja selle juurde kuuluv rakendus Creditea turule tuuakse. Lätis on see samm juba astutud ja toode kasutajate poolt hästi vastu võetud.