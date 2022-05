TULEVIKU TUULES: sa ei usu, aga aina enam tõuseb vajadus tähelepanu pöörata just neile asjadele!

Inimloomuses ajendab just ahnus rohkem tahtma ja oma elujärge parandama. „Kui mõelda, kas on reaalne deklareerida kogu aeg majanduskasvu, siis piiratud ressursside tingimustes nii kindlasti pole. Mingil hetkel tuleb lagi ette nii ületarbimisele kui rahatrükile. Täna on kõik need märgid olemas ja ka mineviku põhjal näeme, kuidas selle nii-öelda ahnuse korrigeerimine läbi aja on aset leidnud,“ tõdes konsultant.