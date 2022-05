RAHAGA SÕBRAKS | Inflatsioon ja langevad turud. Finantsekspert Kadri Mäsak jagab nõuandeid, kuidas keerukad ajad edukalt üle elada

Vaadates viimase dekaadi aastast inflatsiooni Euroopas, siis see on kuni eelmise aastani olnud suhteliselt madal. Keskmised investeeringute tootlused on olnud see eest korralikud ja inflatsiooni ületanud. Nüüd on olukord teine. Mida teha, et langeva turu ja kõrge inflatsiooni tõttu oma investeeringuid ei kaotaks?