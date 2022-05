Ära lase kevade eufoorial end suvila ostul eksitada! 11 soovitust, mis aitavad leida parima suvekodu

Suvemajade hinnad on talvel küll soodsamad, kuid kuna tegemist on hooajalise kaubaga, siis on ka pakkumiste arv väiksem. Lõviosa suvilaostudest tehakse ikkagi kevadel. Põhjus on lihtne – ehkki talvistes tingimustes on hoone soojapidavust parem hinnata, siis lumehangede vahel sumbates ei ole võimalik anda adekvaatset hinnangut ei kinnistule ega ka ümbruskonnale.