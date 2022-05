NUTIKAS VALIK: milline peaks olema kodune elektriauto laadimispunkt?

Elektriauto ostmist alustatakse enamasti kahe autoga majapidamises, kus üks sõiduk vahetatakse elektriauto vastu, et saada kasutuskogemus ja selle käigus raputada maha igasugune ebakindlus. „Elektriauto soetamisel on endiselt üks suuremaid hirme sõiduulatus. Kuna linnas või linna lähedal elav inimene sõidab tööpäeval keskmiselt 30-50 km, siis ei ole sõiduulatus reaalseks probleemiks mitte ühegi elektriautoga. Ka soodsamate elektriautode läbisõit täis akuga ületab hetkel 200 km ning enamasti on see suisa 300-500 km,“ selgitas elektriautode laadimisvõrgu Enefit Volti ärijuhi Kert Pääbo pressiteates.