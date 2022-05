LÕUNANAABRITELE KÜLLA! Lätis tuleb kindlasti külastada kauneid linnaparke ja õitsevaid sireli- ja rodoaedu

„Läti on kahtlemata aiandusmaa,“ kinnitab Kristo Burk. Näiteks on Lätis aretatud ligi 300 liiliasorti ja üle 120 rododendroni. Tal endal on Lätis aretatud sorte 30 ringis. „Enamus neist on viljapuud ja marjapõõsad, sest eelkõige tuleb mõelda ikka kõhu peale,“ tõdeb Kristo. Ta on väga rahul läti viinamarjasortidega. Tal kasvab neid avamaal kümmekond. „Kõik nad saavad küpseks ka Põhja-Eestis, Pandivere lühikeste ja jahedate suvede tingimustes.“ Tõsi, mõnedel hilisematel sortidel jääb mõnel aastal tarbimisaeg lühikeseks. Minu lemmikuteks on Vēsmiņši aretatud kollakasroheliste, väga varajaste ja muskaadimaitseliste viinamarjade sari, kuhu kuuluvad sordid ’Liepājas dzintars’, ’Liepājas agrā’, ’Cīravas agrā’ ning ’Dovga’. Ilmselt paljudele eestlastele tuntud siniste marjadega sort ’Zilga’ sobib hästi ka ilutaimeks, sest tema oksi ei pea talveks maha painutama ega katma, ta talub üle -30 kraadiseid külmasid isegi Põhja-Eestis.