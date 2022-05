ÄREVUS JA LÄBIPÕLEMINE: vaid vähesed tööandjad pööravad töötajate vaimsele tervisele tähelepanu

Ukraina sõda ja pandeemia on olnud raskeks emotsionaalseks katsumuseks. Pingeid on see tekitanud nii tööandjates kui töötajates. Hiljutise uuringu järgi tunnetab aga vaid viiendik töötajatest, et tööandja pöörab nende emotsionaalsele tervisele tähelepanu.