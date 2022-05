RAHAGA SÕBRAKS | Kas sinus on peidus hea investor? Finantsekspert Kadri Mäsak nimetab selle jaoks olulisimad isikuomadused

Inimeste suhtumine rahasse on väga erinev. Paljuski oleme oma suhtumise rahasse kodust kaasa saanud ja anname selle ka ise oma lastele edasi. Kas raha on sinu jaoks midagi negatiivset, mis võtab sinult kõik võimalused või on raha midagi mille tark kasutamine loob hoopis uusi võimalusi? Kui esimene, siis ilmselt pole investeerimine praegu veel sinu jaoks.