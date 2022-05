„BÖRSISUPP“ | Innovatsioon ja tulevik: kuidas mõjutab maailmakorda sõda Ukrainas? Kellest saab tulevikus kasutute klass?

„Selleks, et aru saada, mis ootab meid tulevikus, tuleb vaadata tegelikult ajalukku, sest ajalugu kordab ennast väga reeglipäraselt. Kuigi meie näeme seda kõike oma eluajal esimest korda, siis see ei tähenda, et see oleks midagi uut,“ tõdeb Anu Ruul, kui räägime koroonaepideemiast tingitud toorainekriisist või Ukraina sõja tõttu toimuvatest muutustest maailmakorras.