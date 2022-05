Võta järelmaks – maksad külmiku eest 70% rohkem!

Kuigi ilmselt leiab ka odavamaid seadmeid, siis hilisõhtul e-poodidest uut külmikut otsides jääb silma üks 339,99 eurot maksev külmik. Segadusse ajab ostukorvis olev info, et järelmaksu kogumaks on 359,89 eurot. E-kratid tegutsevad usinalt, küsides sinu nõusolekul maksuametist kell kolm öösel infot – nii sõlmi järelmaksuleping kasvõi kohe. Elektroonilised kanalid on avatud 24/7. Hommikul asja uurides saab selgeks, et 0-eurone sissemakse ja muud soodsad lubadused on tehtud ilmselt selleks, et sa jumala eest aru ei saaks, kui palju selle külmiku eest tegelikult kokku maksad.