ENNE ARVUTA JA SIIS OSTA: järelmaksuga võid külmiku eest maksta 70% rohkem!

Ostes järelmaksuga uusimat elektroonikat, on sageli asi selleks hetkeks, kui see päriselt sinu oma on, moraalselt vananenud. Tõsi, mõnikord teevad kaupmehed tõesti mõistlikke pakkumisi ja on tehtud ka päris häid 0% intressiga järelmaksu kampaaniaid. Kuid need kipuvad olema näiteks eelmise hooaja mudelitele, mille laojäägist on vaja enne uue mudeli saabumist kindlasti lahti saada. Seega on oluline lugeda peenikest kirja ja aru saada, mille eest ja kui palju sa lõpuks päriselt maksad.