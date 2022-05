Tallinna Vee aktsionärid otsustavad dividendide jaotamise

AS Tallinna Vesi juhatuse esimehe Aleksandr Timofejevi sõnul teenis ettevõte 2021. aastal 16 165 000 eurot puhaskasumit, mille osas nõukogu on teinud ettepaneku jaotada dividendidena 13 miljonit ehk 0,65 eurot aktsia kohta.

Aktsionäride üldkoosolek toimub 3. juunil 2022 algusega kell 9.00 Ülemiste veepuhastusjaama Sinises saalis aadressil Järvevana tee 3. Koosolekust osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 3. juunil 2022 kell 08.30. Elektroonilise hääletamise kord ja juhised on esitatud Tallinna Vee kodulehel. Elektrooniliselt saab hääletada alates üldkoosoleku kutse avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevale eelneva päeva, s.o 2. juuni 2022, kella 17.00-ni.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõtja, mis teenindab enam kui 23 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades: Maardu linnas, Saue linnas ja Harku vallas. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.