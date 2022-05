AINULT RAHAPAKIGA TÖÖTAJAT EI VÄRBA! Hea palk hoiab inimest paigal hämmastavalt vähe. Loe, mis tegelikult mõjuvad!

Ainult rahapakiga töötajaid siiski enda juurde ei meelita. „Uuringud näitavad, et isegi kui inimene on valmis raha pärast ettevõttesse tulema, siis kolm kuud on see periood, kus raha mõju kaob. Töötajale on tegelikult tähtsamgi see, et tema töö oleks tähendusrikas ja oleksid arenguvõimalused,” selgitab Reet Kaurit.

Tööõnn peitub ka selles, kas sulle su valitud töö ja valdkond meeldivad. Kõik inimesed võiksid mingil hetkel üles kirjutada, mis asjad on tema jaoks töö puhul olulised ja kuhu tahetakse oma karjääri jooksul jõuda.