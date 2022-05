KAS VALIDA ODAV VÕI KALLIS? Kokku hoides kulutad lõpuks rohkem!

Rein armastab tsiteerida rahvatarkust, mis ütlevat, et kui soovid odavat ja head asja, siis pead ostma kaks asja – ühe odava ja teise hea. „Ilmekas näide on üks saag, mille ostsin,“ jagab ta oma kogemusi. Saag maksis kümme eurot, kuid esimesel kasutuskorral läks selle pistik katki. Osavate kätega Rein vahetas pistiku – iroonilisel kombel juhtus tal käepärast olema 12eurone pistik. „Aga see saag kärssas ikka paari töötunni järel sisse. Odavad tööriistad on ilmselgelt mõeldud aeg-ajalt mõne väikse asja tegemiseks. Kui tahad päriselt ehitada, siis tuleb ikka korralikum ja sageli ka viis kuni kümme korda kallim tööriist osta,“ jagab ta oma kogemust.