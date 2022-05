MAKSA ENDALE ESIMESENA! Kas tagurpidi eelarve ka päriselt toimib?

Traditsiooniline eelarvepidamine lähtub loogikast maksta ära kõik arved, seejärel panna senditäpsusega kirja jooksvad kulud ning kuu lõpus säästa see, mis alles jäi.Tagurpidi eelarve eeldab, et oled siiski varem oma kulusid ja tulusid analüüsinud ning sul on hea ülevaade igakuistest püsikuludest ja reaalsest säästumäärast.