IGAÜHELE OMA! Leia pere eelarve pidamise viis, mis ka päriselt töötab

Olga Trikk (38): Esimesena maksa endale!

Sain kiirelt aru, et kõikide kulude detailne kirjapanek mulle ei sobi. Esiteks nõuab see palju aega ja on ütlemata tüütu. Mul oli isegi ennast keeruline sundida, abikaasast rääkimata. Otsisime päris pikalt süsteemi, mis oleks võimalikult automaatne, ei nõuaks suur ajalist ressurssi ja sobiks meile mõlemale.

Olin oma „leiutise“ üle, mis mulle sobis, erakordselt uhke, kuid sain hiljem teada, et see on juba ammu välja mõeldud, nime all tagurpidi eelarve (ingl backward budgeting). Nüüd toimib see aga tõesti 95% automaatselt ja me ei pea iganädalaselt eelarvet jälgimagi.