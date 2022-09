NÄPUD PIDEVALT PÕHJAS? Isiklik eelarve annab selge ülevaate tegelikest võimalustest

Isikliku või pere eelarve pidamine võib tunduda tüütu. Ometi on just kulude ja tulude analüüsimine esimene samm rahaasjade planeerimisel. Eelarve abil saad hea ülevaate, kuhu iga kuu teenitud raha tegelikult kaob, millised on sinu isiklikud kokkuhoiukohad ja võimalused rahaasjade paremaks korraldamiseks. Kasulikku nõu eelarve jälgimiseks annab rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator Liisi Kirch.