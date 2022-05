METSAPOOLE! Fotograaf Hele-Mai Alamaa: linnas tundub vahel kõik nii valesti... Lapsi on sama palju, raha on sama vähe, aga metsas kaovad kõik mured

Kui veel hiljuti nägi Hele-Mai Alamaad (48) sageli hästi sätitud võtteplatsidel Eesti tuntud staare ja toredaid peresid jäädvustamas, siis nüüd on ta 25 aasta jooksul üles ehitatud karjääris tegemas kannapööret…

… Oled sa töölt lahkumist kahetsenud ka – ikkagi kindel sissetulek? „Mul on olnud selliseid eluetappe, kus ma jubedalt muretsen, et mul ei ole raha. Aina mõtlen, et raha ei ole ja raha ei ole, aga seda on vaja osta ja seda ka. Siis olen mitmeid kordi otsustanud, et ma ei mõtle raha peale, sest mingit vahet pole. Kui sa selle peale ei mõtle, tunned end hästi. Kui pidevalt muretsed, aga teed ikka samu asju, raha on ikka sama vähe, aga tunned end halvasti. Selleks mõtteks oli mul vaja aega. Nüüd ma näen, et teiste asjadega on samamoodi. Parem on mitte muretseda. Kuidagi ikka saab hakkama.“