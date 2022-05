LABIDAD PIHKU! Ökoloog ärgitab ise toitu kasvatama: meil pole valikut! Toidujulgeoleku tagamine on inimeste endi kätes

Ökoloog Meelis Kangur ütleb praeguseid majandusprognoose silmas pidades, et igaüks meist võiks mõelda toidu kasvatamisele. „Meil pole valikut! Ma ei tea, millises majandussituatsioonis me tulevikus täpselt oleme, aga seda tean küll, et hinnad tõusevad,“ sõnab ta.