Tormijooks korteritele ei rauge! Noortel tuleb leppida koduga äärelinnas

Kinnisvara hinnakasv on muutnud peamiselt suuremates linnades kinnisvara kättesaadavust. Eriti keeruliseks on kinnisvaraturule sisenemine muutunud noortele, kel napib sissemaksuks vajalikku raha. Koduotsingutel vaadatakse seetõttu üha aktiivsemalt, millist kinnisvara on saadaval ääre- ja väikelinnades.