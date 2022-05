RAHAGA SÕBRAKS | Halbade ideede filter. Finantsekspert Kadri Mäsakul on hea abivahend, kuidas teha rahatarku otsuseid

Üks hea viis, kuidas saada oma rahaasjade majandamisel päriselt tugevaks on leida endale rahatarkusest huvitunud vastutuspartner. See on inimene, kellega saate kõigest rääkida, mis puudutab rahaga ümber käimist ja rahaasjade juhtimist, kes küsib teilt kõige karmimaid küsimusi ja kellele peate oma ideed nn maha müüma. Selline inimene aitab väga paljudel juhtudel ebamõistlikud ostud ja investeeringud tegemata jätta ning samuti ka mitte nii lihtsalt pettuste ohvriks langeda.