VIRU NURGA TAGA! GALERII | Eesti esimene pilvelõhkuja: (kuri)kuulus hotell tähistab 50. juubelit. Vaata eriti nostalgilisi pilte!

Viru hotell avati 1972. aastal. „Lisaks sellele, et avamise järel oli Viru Eesti esimene pilvelõhkuja, oli see ka märk läänelikust kultuurist ja turismivõimaluste avardumisest. Hotell valmis Soome ehitusettevõtte Repo juhtimisel toona ENSV-s rekordilise kiirusega, vaid kolme aastaga,“ ütles hotelli tegevjuht Sari Sopanen pressiteates. Viru hotell on siiani nii toatüüpide kui ka tubade arvu poolest Eesti suurim. Ühtekokku on hotellis nüüdseks 516 tuba.