Ettevõtja küsib: miks mul raha pole, kui kasum nii suur on?

Eestis on tuhandeid ettevõtteid, kus on üks-kaks töötajat ning mille omanik, juht, kokk, kondiiter või keevitaja peab kõike ise tegema, sealhulgas hoidma korras nii tööruumid kui ka finantsid. Kui põranda pühkimisega saavad enamik hunt kriimsilma tüüpi ettevõtjatest hakkama, siis elementaarsete finantside haldamine on paraku paljudele üle jõu käiv.